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Gündem İsraili protesto için başkonsolosluk önünde aracını yaktı
İSTANBUL

İsrail'i protesto için başkonsolosluk önünde aracını yaktı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden çift, Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde araçlarını yaktı.

Haber Merkezi DHA
İsraili protesto için başkonsolosluk önünde aracını yaktı
İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen bir çift, otomobillerini yol ortasında ateşe verdi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Beşiktaş Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen bir çift, otomobillerini yol ortasında ateşe verdi. Çift alev alev yanan otomobillerini cep telefonuyla görüntülerken İsrail'e tepkilerini de dile getirdiler.

Görüntüyü çeken kadın, "İsrail Konsolosluğu önünde arabamızı yakıyoruz. Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Orada ağlayan çocuklar için yapıyoruz. Anaları babaları ölen çocukları için yapıyoruz. İsrail'de işkence çeken Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Gazze'deki işkence için yapıyoruz. Gerekirse bu uğurda şehit oluruz. Yeter ki onların gözyaşları dinsin. Yeter ki aileler ağlamasın. Yeter ki çocuklar ağlamasın. Yeter ki kimse ağlamasın. Yeter ki Müslüman kardeşlerimizin canına zeval gelmesin. Gerekirse şehit olmaya razıyız. Herkes bir şeyler söylüyor. Müslümanlar, masum çocuklar ölüyor. Yarın bayram, bayramı göremeden ölen çocuklar var. Düşman kurşunuyla ölenler var. Analar var, babalar var. " ifadelerini kullandı.

DHA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürüde söndürülürken otomobili yakan çift ise gözaltına alındı. Çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

TIR sürücüleri İsrail terörünü protesto etti
OYNAT 00:59
TIR sürücüleri İsrail terörünü protesto etti
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları TIR sürücüleri tarafından, konvoy yapılarak protesto edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı konvoya çok sayıda TIR katıldı.

İsrail terörü Berlin'de protesto edildi
OYNAT 00:59
İsrail terörü Berlin'de protesto edildi
Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Bazı Filistin dernekleri tarafından İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için çok sayıda kişi kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde bulunan Pariser Meydanı'nda toplandı. Kalabalık 'Filistin'e özgürlük' sloganları atarak, üzerinde 'Filistinlilerin Kudüs'te sistematik olarak dışlanmasını ve haklarından mahrum bırakılmasını durdurun' , 'Apartheid Güney Afrika'da iyi değildi, Nazi Almanyası'nda iyi değildi, neden Filistin'de tamamdır?' ve 'Gazze için ayağa kalkmak için Müslüman olmana gerek yok sadece insan olman gerekiyor' yazan döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.


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