İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında can kaybı açıklandı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığını söyledi.
13 Haziran'da İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu iki ülke resmen savaş ilan etti.
Savaşın 9. gününde ise tüm dünyanın takip ettiği çatışmalar sürüyor.
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İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, Tahran'daki İmam Humeyni Hastanesinde basın mensuplarına konuya ilişkin bilgi verdi.
Can kaybı 430'a yükseldi
İranlı yetkili, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının ise 3 bin 500'e çıktığını kaydetti.
İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirmişti.
Ne olmuştu?
İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.