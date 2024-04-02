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İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliğini hedef alan saldırısına Türkiye'den kınama

Terör devleti İsrail, dün Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Büyükelçiliğini hava saldırısı ile vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, toplam 7 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin Türkiye'den de açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu saldırı kınanarak eylemin tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyulduğu vurgulandı. Öte yandan ilgili taraflar, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye de çağrıldı.

18:40 - 2/04/2024 Salı
AA
İsrail dün hava saldırısı ile İran'ın Şam Büyükelçiliğini vurdu.
İsrail dün hava saldırısı ile İran'ın Şam Büyükelçiliğini vurdu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklediği belirtildi.

"İsrail'in, Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu eylemin tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyulduğu vurgulanarak, "İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz." denildi.

İsrail Suriye'de İran'ı vurdu

İran'ın Şam'daki Büyükelçilik yerleşkesinde yer alan Konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenler arasında olduğu ve toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.

İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti.

Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.



#Dışişleri Bakanlığı
#İran Büyükelçiliği
#İsrail
#Şam
#Saldırı
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