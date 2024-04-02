İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliğini hedef alan saldırısına Türkiye'den kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklediği belirtildi.

"İsrail'in, Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu eylemin tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyulduğu vurgulanarak, "İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz." denildi.