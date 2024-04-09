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İsrail’in jet yakıtlarının Türkiye’den gittiği iddiasına yalanlama: Manipülasyonlara itibar etmeyin

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan ‘İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor’ iddiasının doğru olmadığını belirterek, manipülasyon kampanyalarına itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Büşra Soyal
21:01 - 9/04/2024 Tuesday
Güncelleme: 21:10 - 9/04/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası doğru değildir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail’e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır.

Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."




Hamas yöneticisi Ebu Zuhri: Türkiye'nin Gazze'ye diplomatik ve insani desteğini takdir ediyoruz

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Türkiye ile Hamas arasındaki ilişkiler ile Türkiye'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ebu Zuhri, yaptığı açıklamada, Hamas ile Türkiye arasındaki ilişkileri "seçkin" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin hem diplomatik hem insani yardım konusunda Gazze'ye verdiği destekten övgüyle söz etti. Türkiye'nin Gazze'yle resmi ve halk düzeyindeki dayanışmasını takdir eden Ebu Zuhri, "Resmi olarak Türk hükümetinin yürüttüğü diplomatik ve yardım çabaları oldukça iyi, bunu takdir ediyoruz ve bu desteğin geliştirilmesi çağrısında bulunuyoruz çünkü Gazze'yi hedef alan bir Batılı koalisyonla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.


#İsrail
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