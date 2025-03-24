İsrail'in son yalanı: 'Göstericiler Külliye'ye girdi' dediler

"Bahse konu görüntülerin, Ankara'da bulunan bir üniversite kampüsündeki gösteriler sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ülkemizin huzur ve istikrarını hedef alan dezenformatif içeriklere itibar etmeyiniz."