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İsrail'in son yalanı: 'Göstericiler Külliye'ye girdi' dediler

İsrail'in son yalanı: 'Göstericiler Külliye'ye girdi' dediler

16:4724/03/2025, Pazartesi
AA
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İsrail hesapları tarafından 'Külliye' denilerek paylaşılan görüntü.
İsrail hesapları tarafından 'Külliye' denilerek paylaşılan görüntü.

İsrail propaganda hesapları, Ankara'da bir üniversite kampüsünde çekilen görüntüleri, "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" diyerek paylaştı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, İsrail propaganda hesaplarında paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Külliye değil üniversite kampüsü

Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu görüntülerin, Ankara'da bulunan bir üniversite kampüsündeki gösteriler sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ülkemizin huzur ve istikrarını hedef alan dezenformatif içeriklere itibar etmeyiniz."


#İsrail
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#Ankara
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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