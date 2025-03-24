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DMM Bakan Şimşek'e yönelik 'istifa' iddialarını yalanladı: Çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir

DMM Bakan Şimşek'e yönelik 'istifa' iddialarını yalanladı: Çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir

00:5424/03/2025, Pazartesi
AA
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Bazı sosyal medya hesaplarında "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" şeklinde iddialar dolaşıma sokulmuştu.
Bazı sosyal medya hesaplarında "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" şeklinde iddialar dolaşıma sokulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili dolaşıma sokulan iddialara cevap verdi. Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddia edildiği gibi bir beyanının bulunmadığını açıklamıştır. Ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm yetkili kişi ve kurumlar, çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddia edildiği gibi bir beyanının bulunmadığını açıklamıştır. Ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm yetkili kişi ve kurumlar, çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."


#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#istifa
#iddia

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