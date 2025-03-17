Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD'li mevkidaşıyla görüştü

ABD Hazine Bakanı Bessent - Bakan Şimşek (Foto: Arşiv)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ABD Hazine Bakanı Bessent ile telefonda görüştü. İki bakan, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da derinleştirilmesi konusunu ele aldı.
Bakan Şimşek, telefon görüşmesinde, Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Yüz yüze de görüşecekler
Yüz yüze de görüşecekler
Görüşmede, her iki Bakan da ilk fırsatta yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.
Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor.
30 dakika sürdü
30 dakika sürdü
Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.
#Mehmet Şimşek
#Scott Bessent
#ABD
#Hazine ve Maliye Bakanı