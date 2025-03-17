Faldan 1.8 milyar TL vergi çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, falcılık yapanlara yönelik yapılan denetimde 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi. Bakanlık, son dönemlerde fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanda hizmet verenlerin çoğalması üzerine radarını bu konuya çevirdi. Bakanlık, fal ve astroloji danışmanlığı verenler ile spiritüalistlerin elde ettiği gelir kaynaklarını araştırmak için sektördeki iş modellerini yapay zeka ile analiz etti. Bu gelirlerin anlaşılması için dijital izler, internet siteleri, sosyal medya etkileşimleri, çevrim içi ödeme sistemleri ve diğer veriler incelendi.

3 YIL ANALİZ EDİLDİ

Bu kapsamda, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanda hizmet sunan kişilerin, sosyal medya platform hareketleri ve finansal verileri kontrol edildi. Bu kişilerden vergi mükellefi olanların tespit edilen gelirleri beyan ve bildirimleriyle karşılaştırıldı. Söz konusu alanlarda faaliyet göstererek gelir elde eden ancak vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler saptandı. Analiz çalışmasının ilk sonuçlarına göre, bin 34 mükellef "riskli" olarak belirlendi, yaklaşık 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi. Yapılan analizlerde 295 kişinin mükellef olmadan çalıştığı görüldü ve mükellefiyet tesisi işlemlerine başlandı.

FALCILAR 15 MİLYON KAZANMIŞ

Analiz çalışmasında, kayıt dışı çalışan bir mükellefin, astrolojik öngörüler ve spiritüalist bilgi paylaşımlarında bulunduğu, kişiye özel doğum haritası ve tarot raporları hazırladığı, sosyal medyadan etkileşimli canlı yayınlar düzenlediği, bu faaliyetler kapsamında bugüne kadar 15 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi. Buna rağmen söz konusu kişinin vergi mükellefi olmadığı, elde ettiği bu kazanca yönelik herhangi bir beyanname vermediği anlaşıldı. Yapılan tespitler üzerine mükelleflerin izaha davet edilmesine başlandı. Beyanname vermeyen ya da önceki beyannamelerini düzeltmeyen mükellefler, vergi incelemesine sevk edilecek.

Gerçek kazançlar beyan edilmeli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsi mesaiye dayanarak kişinin kendi nam ve hesabına verdiği fal ve astroloji gibi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Şimşek, “Hedefimiz, vergide adaleti sağlamak, bunun için istisnasız tüm kazançlarda kayıt dışılıkla mücadelemiz sürecek. Çalışma, 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacak. İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak. Beyan dönemi geçmeden mükellefler gerçek kazançlarını beyan etmeli” dedi.







