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Gana'dan elektrik üretimini artırmak için yeni adım: Japonya ile 13,4 milyon dolarlık hibe anlaşması

Gana'dan elektrik üretimini artırmak için yeni adım: Japonya ile 13,4 milyon dolarlık hibe anlaşması

20:3516/03/2025, Pazar
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gana, ülkenin elektrik arzının istikrarını ve güvenilirliğini artırmak amacıyla Japonya ile 13,4 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı. Gana Maliye Bakanı Forson yaptığı açıklamada, Japonya ile imzalanan anlaşmanın Tamale'deki enerji altyapısını güçlendirmeyi ve bölgedeki elektrik arzındaki sorunları gidermeyi amaçladığını belirtti.

Gana ile Japonya, ülkenin elektrik arzının istikrarını ve güvenilirliğini artırmak amacıyla 13,4 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı.

Gana Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gana Maliye Bakanı Cassiel Ato Forson ile Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Baş Temsilcisi Suzuki Momoko, Gana'nın Tamale şehrindeki elektrik santralinin kapasitesini artırmak için 13,4 milyon dolarlık hibe anlaşması yaptı.

Gana Maliye Bakanı Forson, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Japonya ile imzalanan anlaşmanın Tamale'deki enerji altyapısını güçlendirmeyi ve bölgedeki elektrik arzındaki sorunları gidermeyi amaçladığını belirtti.

Forson, "Bu yatırım, yalnızca kesintisiz enerji sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda işletmelerin büyümesine ve temel sosyal hizmetlerin güçlendirilmesine de olanak tanıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Hibe kapsamında Tamale'de yeni bir elektrik trafo merkezi inşa edilecek ve mevcut dağıtım hatları genişletilecek.


#Gana
#Japonya
#elektrik
#anlaşma

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