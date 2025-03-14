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Almanya'da toptan eşya fiyatları şubatta yüzde 1,6 arttı

Almanya'da toptan eşya fiyatları şubatta yüzde 1,6 arttı

14:2414/03/2025, Cuma
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Almanya'da toptan eşya fiyatları şubatta gıda fiyatlarındaki keskin yükselişle Mart 2023'ten beri en yüksek artışı gösterdi. Kahve, çay, kakao ve baharat toptan fiyatlarında ortalama artış yüzde 43,8 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayı toptan eşya fiyat endeksini yayımladı.

Buna göre, Almanya'da toptan eşya fiyatları şubatta bir önceki aya 0,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Böylece, Alman toptancılar şubatta fiyatlarında Mart 2023'ten beri en yüksek artışı gerçekleştirdi.

Toptan eşya fiyatlarında yıllık bazdaki artışa ana etken gıda, içecek ve tütün ürünlerindeki artış oldu. Bu ürünlerin fiyatları şubatta yıllık bazda yüzde 4,4 arttı. Kahve, çay, kakao ve baharat toptan fiyatlarında ortalama artış yüzde 43,8'e ulaştı.

Şeker, şekerleme ve unlu mamullerin fiyatlarında da ortalama yüzde 14,9 artış oldu.

Demir çelik fiyatları yıllık yüzde 6,1 ve bilgisayar fiyatları da yüzde 5,7 düşüş kaydetti.

Öte yandan, toptan satışlar üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor. Bu arada, ülkede ocakta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, şubatta değişmedi.



#Almanya
#Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis)
#Enflasyon
#toptan eşya fiyat endeksi

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