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IMF: Lübnan makamlarının ekonomik zorluklarla mücadele çabalarını desteklemeye hazırız

IMF: Lübnan makamlarının ekonomik zorluklarla mücadele çabalarını desteklemeye hazırız

13:0014/03/2025, Cuma
AA
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Lübnan'da insani ihtiyaçlar ve yeniden imar konusunun uluslararası koordineli desteği gerektiğine işaret edilen açıklamada, ülkede son zamanlarda atılan politik adımların ekonomik istikrarı bir dereceye kadar koruduğu belirtildi.
Lübnan'da insani ihtiyaçlar ve yeniden imar konusunun uluslararası koordineli desteği gerektiğine işaret edilen açıklamada, ülkede son zamanlarda atılan politik adımların ekonomik istikrarı bir dereceye kadar koruduğu belirtildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Lübnan'ın yeni bir reform programı talebinde bulunduğuna işaret ederek, Lübnan makamlarının ekonomik zorluklarla mücadele çabalarını desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.

IMF'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 10-13 Mart tarihlerinde Ernesto Rigo Ramirez başkanlığında bir heyetin Lübnan'da Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam'la görüşmeler yaptığı belirtildi.

IMF heyetinin birkaç gün süren temasları kapsamında Merkez Bankası ve diğer ilgili kurumlarla da görüştüğü kaydedildi.

Lübnan makamlarının ülkenin yaşadığı büyük ekonomik zorlukları aşmak için IMF tarafından desteklenen yeni bir reform programı talep ettiğine işaret edilirken, Lübnan'da 2019'dan beri devam eden ekonomik durgunluk ve yüksek işsizlik oranlarına dikkati çekildi.

Bankacılık sektöründeki çöküşün ekonominin canlanmasına engel olmaya devam ettiği, Lübnan'da mudilerin de hala bankalardaki varlıklarına ulaşamadıkları ifade edildi.

'Lübnan'ın mücadele ettiği zorluklar katlandı'

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da dolaylı olarak dikkati çekilen açıklamada, "Son çatışmalarda altyapı ve yerleşim yerlerindeki yıkımın göçe yol açması Lübnan'ın mücadele ettiği zorlukları katlamış oldu." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'da insani ihtiyaçlar ve yeniden imar konusunun uluslararası koordineli desteği gerektiğine işaret edilen açıklamada, ülkede son zamanlarda atılan politik adımların ekonomik istikrarı bir dereceye kadar koruduğu belirtildi.

Lübnan'da 2023 yılından itibaren enflasyonda düşüşün olmaya başladığı ancak devam eden ekonomik, mali ve sosyal zorluklar karşısında bunun yetersiz kaldığı, ekonomik rehabilitasyon için kapsamlı bir stratejinin oldukça önemli olduğu ifade edildi.

"Uluslararası Para Fonu, uluslararası toplumla birlikte Lübnan makamlarının ekonomik zorluklarla mücadele çabalarını desteklemeye hazırdır." ifadesine yer verilen açıklamada, mali ve borç sürdürülebilirliği yanı sıra finans sektörünün yeniden yapılandırılmasına odaklı kapsamlı bir ekonomik reform programının hazırlanması için IMF personelinin Lübnan makamlarıyla yakın temaslarını sürdüreceği bilgisine yer verildi.



#IMF
#Lübnan
#Reform
#Ekonomi

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