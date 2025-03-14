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Almanya'da gıda fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu tetikledi

Almanya'da gıda fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu tetikledi

12:4814/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
AA
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Almanya'da enflasyon oranı, aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi.
Almanya'da enflasyon oranı, aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi.

Almanya'da açıklanan nihai veriler, gıda fiyatlarında son bir yılın en keskin artışının enflasyonun şubatta düşmesini engellediğini teyit etti. Ülkede ocakta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, öncü verileri doğrulayarak şubatta değişmedi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı nihai verilerini yayınladı.

Buna göre, Almanya'da ocakta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, şubatta da yüzde 2,3 seviyesinde kaldı.

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise yüzde 0,4 yükseldi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE de şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.

Gıda fiyatlarında son durum ne?

Destatis açıklamasında, "Ocakta yıllık yüzde 0,8 artan gıda fiyatları şubatta yüzde 2,4 arttı. Dolayısıyla gıda fiyatlarındaki artış önemli ölçüde hızlanmış ve Şubat 2025'te genel enflasyon oranından biraz daha yüksek olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Gıda fiyatlarında yıllık bazda en son Ocak 2024'te yüzde 3,8 ile daha yüksek bir artış kaydedilmişti.

Şubatta tereyağı fiyatları yüzde 27,9 artarak özellikle keskin bir yükseliş göstermesi dikkati çekti. Süt ürünleri fiyatları yüzde 3,7 arttı.

Bu arada ülkede şubatta hizmet fiyatlarındaki yüzde 3,8'lik artış da enflasyonu yukarı yönlü etkiledi.

Almanya'da geçen ay sigorta hizmetleri yüzde 9,4, sosyal hizmetler yüzde 10,4 ve yolcu taşımacılığı hizmetleri yüzde 11,4 arttı.

Ülkede enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 1,6 düştü. Şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre elektrik fiyatları yüzde 3 geriledi.

Almanya'da enerji ve gıda fiyatları hariç yıllık enflasyon ise şubatta 2,7 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından çift haneli rakamlara ulaşan enflasyonun bu yıl yüzde 2 hedefine ulaşmasını bekliyor.



#Almanya
#Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis)
#Enflasyon

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