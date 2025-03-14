Küresel gaz üretiminin 2050'de 5,32 trilyon metreküpe ulaşması öngörülüyor

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) "2050 Görünüm" raporuna göre, 2050'de küresel doğal gaz üretimi 2023'e kıyasla yüzde 31 artacak.

Doğal gaz üretiminin 2030'a kadar yıllık yüzde 1,6 büyümesi, söz konusu büyümenin 2030'larda yüzde 1 ve 2040'larda yüzde 0,6'ya kadar düşmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda artan gaz talebini karşılamak için üretimin 2023'e kıyasla 1,24 trilyon metreküp artarak 2050'de 5 trilyon 317 milyar metreküpe yükselmesi öngörülüyor.

2023-2050 döneminde gaz üretim artışına Orta Doğu liderlik edecek

2023-2050 döneminde bölgesel doğal gaz üretim tahminleri, bölgesel kaynak zenginlikleri, piyasa dinamikleri kaynaklı çeşitli eğilimler gösteriyor.

Buna göre, Orta Doğu'nun mutlak üretim artışında lider olması öngörülüyor. Aynı zamanda Afrika'nın, en güçlü büyüme momentumunu kaydederek küresel doğal gaz pazarlarındaki rolünü genişleteceği tahmin ediliyor.

Orta Doğu'nun ayrıca, 2050'ye kadarki dönemde sağlam rezervler, altyapı genişlemesi ve bölgenin düşük karbonlu gaz çözümlerine odaklanması nedeniyle üretimine yaklaşık 461 milyar metreküp eklemesi bekleniyor.

Avrasya'nın ise bu bölgeyi 362 milyar metreküplük artışla izlemesi hesaplanıyor. Bu artış, özellikle Rusya'nın üretimindeki ilerlemeler ve Asya pazarlarına yönelik gaz kullanım programları tarafından destekleniyor.

Afrika'nın doğal gaz üretiminin 250 milyar metreküp artması bekleniyor. Bu, LNG ve boru hattı altyapısına yapılan artan yatırımlarla desteklenen büyüyen bir tedarikçi olarak önemini vurguluyor.

Kuzey Amerika'nın ise bu dönemde nispeten mütevazı bir şekilde üretime 107 milyar metreküp eklemesi bekleniyor.

Asya Pasifik ve Latin Amerika'nın üretime sırasıyla 91 milyar metreküp ve 87 milyar metreküp ek katkıda bulunması öngörülüyor. Bu artışlar, yerel talep ve altyapı genişlemesi tarafından destekleniyor.

Buna karşılık, Avrupa'nın doğal gaz üretiminin, kaynak tükenmesi ve fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik politika odaklı geçişler nedeniyle 119 milyar metreküp düşüş göstermesi bekleniyor.

Bölgesel toplam açısından bakıldığında, Kuzey Amerika'da üretimin 2050'ye kadar 1 trilyon 382 milyar metreküpe yükselmesi ve en fazla üreten kıta pozisyonunu koruması bekleniyor. Üretimin Avrasya'da 1 trilyon 208 milyar metreküpe, Orta Doğu'da da 1 trilyon 155 milyar metreküpe yükselmesi öngörülüyor.







