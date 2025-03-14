Bakan Yumaklı'dan 'kazan kazan' vurgusu: İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşacak

"Savaştan zarar gören alanlarda, tarımsal sulama altyapısının tadilatıyla tarım alanında yapılacak işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Tahıl koridorunda da görüldüğü üzere, gıda güvenliğinin tüm dünya için ne kadar ehemmiyet taşıdığını vurguladık. Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ile görüşmemizde de Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki adil ve kalıcı barış noktasındaki duruşumuzu yineledik. Tarım Bakanı, değerli dostum Sayın Vitaliy Koval ile de daha somut adımların atıldığı toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatının yeniden açılması konusunda heyetlerimizi oluşturduk. Bu konuda sektörümüze kısa zaman içinde güzel haberler vereceğimize inancım tam."