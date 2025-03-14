Bakan Yumaklı'dan 'kazan kazan' vurgusu: İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna'daki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenski ile görüşmesinde gıda güvenliğinin önemine işaret ettiklerini belirten Bakan Yumaklı, "Türkiye ve Ukrayna işbirliğinde üçüncü ülkelere tarımsal ihracatla ilgili önümüzdeki süreçte izleyeceğimiz yol haritasını masaya yatırdık. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatının yeniden açılması konusunda heyetlerimizi oluşturduk. Bu konuda sektörümüze kısa zaman içinde güzel haberler vereceğimize inancım tam" ifadelerini kullandı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberlerindeki heyetlerle, verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildiren Yumaklı, "Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, gıda güvenliğinin önemine işaret ederek bu konuda atılacak adımları değerlendirdik. Türkiye ve Ukrayna işbirliğinde, üçüncü ülkelere tarımsal ihracatla ilgili önümüzdeki süreçte izleyeceğimiz yol haritasını masaya yatırdık." değerlendirmesinde bulundu.
Yumaklı, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin, karşılıklı "kazan kazan" ilkesiyle 10 milyar dolara ulaşması kararlılığını bir kez daha gördüklerini vurguladı.
'Tarım alanında işbirliği fırsatlarını değerlendirdik'
Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ile yaptığı görüşmede de tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği konusunda işbirliği fırsatlarını ele aldıklarına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:
'İş insanlarımızın taleplerini ve sorunlarını dinledik'
Yumaklı, tarımsal ekipmanların Ukrayna'ya ihracatına yönelik de girişimde bulunduklarına değinerek, savaş sürecinde zarar gören su ve sulama altyapısının inşası için hem Bakanlığın hem de özel sektörün hazır olduğu mesajını verdiklerini aktardı.
Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve heyetiyle de bir araya geldiklerini bildiren Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: