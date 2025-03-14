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TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı ocak ayında artış kaydetti

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı ocak ayında artış kaydetti

10:3914/03/2025, Cuma
DHA
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Ücretli çalışan sayısı ocakta arttı
Ücretli çalışan sayısı ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının yıllık yüzde 2,2, aylık yüzde 0,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.



Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 73 bin 564 kişi iken, 2025 yılı Ocak ayında 15 milyon 407 bin 625 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.




#TÜİK
#işçi
#ticaret

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