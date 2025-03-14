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TÜİK güncel verileri açıkladı: İnşaat üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 15,5 arttı

TÜİK güncel verileri açıkladı: İnşaat üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 15,5 arttı

10:3114/03/2025, Cuma
AA
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İnşaat üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 15,5 arttı
İnşaat üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 15,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı. İnşaat üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 15,5 artış gösterdi.

İnşaat üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 15,5 artış gösterdi. Buna göre, endeks ocakta yıllık bazda 15,5 artış kaydetti.


İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 18,2, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 12,3 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 8,5 yükseldi.



İnşaat üretim endeksi ocakta aylık bazda ise yüzde 5,5 arttı.


Endeks, ocakta bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 5, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 2 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 9,9 artış gösterdi.



#Türkiye İstatistik Kurumu
#inşaat üretim endeksi
#ocak

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