Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Borsa güne yükselişle başladı: En çok hangi sektör kazandırdı?

Borsa güne yükselişle başladı: En çok hangi sektör kazandırdı?

10:3014/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Analistler, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Analistler, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 10.772,35 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,59 ile turizm olurken, tek kaybettiren yüzde 0,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,77 puan ve yüzde 0,42 artışla 10.772,35 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,59 ile turizm olurken, tek kaybettiren yüzde 0,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.


Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kazanarak 10.727,58 puandan tamamladı.


Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni (AB) hedef alan yeni tarife tehditleri sonrası karışık bir seyir öne çıkıyor.


Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.


Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa İstanbul
#Piyasalar
#borsa

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu: Ticaret Bakanlığı personel alım şartları neler?