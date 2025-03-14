Borsa güne yükselişle başladı: En çok hangi sektör kazandırdı?

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,59 ile turizm olurken, tek kaybettiren yüzde 0,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.