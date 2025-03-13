Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Çiftçilere müjde: Bakan Yumaklı duyurdu, yarın hesaplarınızı kontrol edin

Çiftçilere müjde: Bakan Yumaklı duyurdu, yarın hesaplarınızı kontrol edin

18:1913/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere 2,6 milyar liralık destek ödemesinin yapılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere 2,6 milyar liralık destek ödemesinin yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 595 milyon 192 bin liralık destekleme ödemesinin, yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Yumaklı yaptığı açıklamada "2 milyar 595 milyon 192 bin lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üretime desteğin, Türkiye'ye bereket olduğunu ifade eden Yumaklı,
"2 milyar 595 milyon 192 bin lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun."
değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 565 milyon 838 bin 686 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 29 milyon 354 bin 273 lira olarak belirlendi.

Hububat desteği Ankara, Yozgat ve Sinop illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.


#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve orman Bakanı
#Çiftçi
#Destek

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şinasi Yurtsever'in vefatı sonrasında ünlü isimlerden başsağlığı mesajları yağdı