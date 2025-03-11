Başkan Eyüp Kahveci, üreticilerin zorluklarla mücadele ettiğini belirterek, belediye olarak her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını vurguladı. Başkan Kahveci, "Hepimiz biliyoruz ki, çiftçimizin işi hiç kolay değil. Girdi maliyetleri artıyor, hava şartları beklenmedik zorluklar çıkarabiliyor. Ancak sizler, tüm bu engellere rağmen üretmeye devam ediyorsunuz. Biz de bu çabanızın boşa gitmemesi için desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Tarımın, sabır, emek ve sevgi gerektiren bir sektör olduğunu vurgulayan Başkan Kahveci, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarımın milli ekonomi için taşıdığı önemi vurgulayan sözlerine de yer verdi: "Milli ekonominin temeli tarımdır. Eğer milletimizin büyük geneli çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık." Başkan Kahveci, Kütahya'nın daha üretken ve güçlü bir şehir olması için tüm vatandaşları el birliğiyle çalışmaya davet ederek, tohum desteğinin çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.