Çiftçilere yönelik mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı’na çevrildi. Mazot maliyetinin yüzde 50’si, gübre maliyetinin ise yüzde 25’i oranında sağlanan destek ödemeleri, her yıl Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ve güncelleme işlemlerini tamamlayan üreticilere yapılıyor. Ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığı merak edilirken, Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere tahsis edilen özel kartlara aktarılması bekleniyor. Mazot ve gübre desteği ödemelerinin tarihine ilişkin güncel gelişmeler yakından takip ediliyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ HESAPLARA YATIRILDI MI?

Mazot Gübre Desteği ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. Ödemelerin yatırılacağı gün ve tarihe ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

MAZOT VE GÜBRE TEMEL DESTEĞİ NE KADAR?

2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu. Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarı, destek katsayı değeriyle destek katsayısının çarpımı sonucu elde ediliyor.

Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

İkinci kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçiler dekara 366 lira, dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçiler dekara 549 lira temel destek alacak.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.