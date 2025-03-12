Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere düzenli olarak farklı tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor. Kayıtlı olan çiftçiler (üreticiler) için tarımsal destekleme ödemeleri ilan edilen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. 3 milyar 299 milyon 386 bin lira destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Peki tarımsal destek ödemeleri hangi illerde yattı? İşte son durum bilgisi...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 milyar 299 milyon 386 bin lirayı aşan tarımsal destek ödemesi yapılacağını belirterek ödemeleri ilişkin de bilgiler paylaştı.
Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları ise;
Hububat için 3 milyar 30 milyon 403 bin 767 lira,Hayvan gen kaynakları için 228 milyon 675 bin lira, Kırsal kalkınma yatırımı için 40 milyon 307 bin 577 lira olarak belirlendi.
Tarımsal destek ödemeleri hangi illerde yattı?
- Hububat desteği Samsun, Tokat, Karaman, Kars, Şırnak, Bayburt, Gümüşhane, Batman, Erzincan, Erzurum, Van, Siirt, Balıkesir, Çorum, Afyonkarahisar, Tunceli, Kahramanmaraş illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek.
Çiftçi destek ödemesi sorgulaması nasıl yapılır?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi bilgilerini görüntüleyebiliyor. Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.