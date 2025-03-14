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İngiliz ekonomisi ocakta yüzde 0,1 küçüldü

İngiliz ekonomisi ocakta yüzde 0,1 küçüldü

14:0314/03/2025, Cuma
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere ekonomisi imalat sektöründeki düşüş nedeniyle ocakta aylık bazda yüzde 0,1 daraldı. Ülke ekonomisi Aralık 2024'te yüzde 0,4 büyüme kaydetmişti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ocak ayına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sektöründeki gerileme nedeniyle ekonomi ocakta aylık bazda yüzde 0,1 küçüldü. İngiliz ekonomisi, Aralık 2024'te yüzde 0,4 büyüme kaydetmişti.

İngiltere'de hizmet sektörü ocakta aylık bazda yüzde 0,4 büyürken, imalat sektörü yüzde 0,9, inşaat sektörü yüzde 0,2 daraldı. İmalat sektörü Aralık 2024'te yüzde 0,5 büyümüş, inşaat sektörü ise yüzde 0,2 küçülmüştü.

Öte yandan, İngiliz ekonomisi Kasım 2024-Ocak 2025 aylarını kapsayan çeyreklik dönemde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 büyüdü. Bu büyümede, hizmet sektöründeki hareketlilik etkili oldu.


#İngiltere
#Ekonomi
#İmalat
#İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi

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