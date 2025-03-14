Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir devlet tahvilinin ilk ihracı ile iki tahvilin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Mart Pazartesi günkü ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
18 Mart Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede 3 yıl (1001 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.
Bakanlık, aynı gün yapacağı ikinci ihalede ise 5 yıl (1638 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.