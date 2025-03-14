Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek

Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek

12:3314/03/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir devlet tahvilinin ilk ihracı ile iki tahvilin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Mart Pazartesi günkü ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

18 Mart Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede 3 yıl (1001 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Bakanlık, aynı gün yapacağı ikinci ihalede ise 5 yıl (1638 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.



#devlet tahvili
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#ihale
#ihraç

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAPU KADASTRO 900 PERSONEL ALIMI 2025: Tapu ve Kadastro personel alımı ne zaman? İşte başvuru şartları