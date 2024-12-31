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Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alımı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alımı yapacak

08:3831/12/2024, Salı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 93 uzman yardımcısı istihdam edecek. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 93 hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri

Başvurular 3-14 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, sınava katılabilmek için e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım, Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-İnsan Platformu üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

İki aşamalı sınav olacak

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Sınavın yazılı aşaması 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacak.

Sonuçlar Bakanlık sitesinden duyurulacak

Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakanlığın internet sitesinden (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.



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