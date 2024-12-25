Mehmet Şimşek: Rezerv endişemiz kalmadı

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen IICEC Konferansı’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin cari açık ve rezerv dengelerine dair açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Rezerv konusu geçen sene büyük bir endişe konusuydu artık bir endişe konusu olmaktan çıktı. Çünkü Türkiye'nin net rezervi 50 milyar dolar civarına geldi. 50 milyar dolar oldukça iyi bir rakam, burada zirveyi 70 milyar dolarla 2011'de bulmuştuk. 2018’in başında 38 milyar dolar civarıydı. Sağlıklı, rasyonel doğru politikalarla yolumuza devam edeceğiz. Rezerv yeterliliğini uluslararası standartlara göre aralık ayı itibarıyla yakalamış durumdayız" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomide rasyonel politikaların devam edeceğini belirten Şimşek, “Program kapsamında Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarını 110 milyar dolar azalttık ve buradan da çıkış devam edecek” dedi. Dış finansmana erişimde sorun bulunmadığını belirten Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de ciddi bir enflasyon sorunu var, hayat pahalılığı sorunu var ama zaten bu programın en temel hedefi fiyat istikrarını sağlamak. Bunun için para politikası, maliye politikası, yapısal politikalar, gelirler politikası, yönetilen yönlendirilen fiyatlar noktasındaki politikaların hepsi 2025 yılında dezenflasyonu destekleyici olacak. 2024 yılında enflasyon yüksek diyebilirsiniz, doğru ama yılın başında enflasyon yüzde 65 idi. Yılı yüzde 44-45 ile kapatırsak 20 puana yakın düşüş olacak ve bu kötü bir düşüş değil.” Şimşek, hizmet enflasyonundaki katılığın da çözülmeye başladığını ve enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğini belirtti. Şimşek, şöyle devam etti: “Piyasa, hane halkı, reel sektör beklentilerine önem veriyoruz. Hane halkı beklentilerinin yüksek seyrettiği net ama düşüş var. Reel sektöre diyoruz ki 12 ay sonra enflasyon ne olacak? 'Yüzde 48 olacak' diyorlar, zaten yıl sonu yüzde 44. Reel sektörün bu şekilde düşünüyor olması gerçekten manidar.”