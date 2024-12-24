Rekabet Kurumu radarına takılan ihlallere 7,7 milyar lira ceza kesti

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, bu yıl teşebbüslere yaklaşık 7,7 milyar lira para cezası kestiklerini belirterek, düşük ve orta gelirli vatandaşların harcamalarını etkileyen sektörlerin her zaman odaklarında olacağını vurguladı.
Rekabet Kurumu Başkanı Küle, Kurumun 2024 yılında yürüttüğü soruşturmalar ve 2025 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Mesailerinin yıl içinde yoğun geçtiğini ve 520 dosyayı karar bağladıklarını bildiren Küle, söz konusu kararlardan 156'sının rekabet ihlallerine ilişkin yürüttükleri dosyalar olduğunu söyledi.
Küle, bu dosyalardan sadece 5'inde ihlal tespiti olmadığını ve bunun, işlerini ne kadar titiz yaptıklarının göstergesi olduğunu aktardı.
Ciddi ihlal şüphesi olan dosyalara soruşturma açtıklarına işaret eden Küle, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu yıl 295 birleşme-devralma işlemini karara bağladık"
"Düşük ve orta gelirli vatandaşlarımızı etkileyen sektörler odağımızda"
Küle, teşebbüslerin adil ortamda rekabet edebilmesi için idari para cezası kestiklerini bildirerek, "Bu yıl teşebbüslere verilen para cezası yaklaşık 7,7 milyar lirayı buldu." dedi.
Soruşturmalarda sadece para cezası kesmediklerini, amaçlarının tam rekabet uyumunun sağlanması olduğunu aktaran Küle, sözlerini şöyle sürdürdü:
Küle, soruşturmalar sonrasında tüketici ve teşebbüslerden olumlu tepkiler aldıklarını aktararak, "Kurum için karteller, raf fiyatlarına, çalışan emekçilerin ücretlerine yapılan müdahaleler, tekel gücünün kötüye kullanma davranışları kırmızı çizgimiz oldu. Bu tür uygulamaların her zaman üstüne düşüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
"Kararlılıkla devam edeceğiz"
Rekabete aykırı uygulamaların tespitinde yapay zekayı kullanacaklarına dikkati çeken Küle, gelişen teknolojiler ile denetleme araçlarını da artırdıklarını bildirdi.
Küle, bu kapsamda ikincil mevzuatı güncellediklerini, halihazırda 12 ikincil mevzuata ilişkin çalışma yürüttüklerini ifade etti.
Faaliyetlerinin sadece yurt içi ile sınırlı olmadığını belirten Küle, bu kapsamda Türk Devletleri Rekabet Konseyinin kurulduğunu anımsattı.
Küle, resen yürüttükleri sektör taramalarında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ortaya çıkardığı ekonomik sorunların rekabet hukuku boyutuyla incelendiğini bildirerek, bölgedeki yeniden inşa tamamlanıncaya kadar sektör incelemesini açık tutacaklarını söyledi.
Gelecek yıla ilişkin etkin rekabet ortamı temennisinde bulunan Küle, şunları kaydetti: