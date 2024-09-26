Rekabet Kurumu fındık üreticilerini uyardı: Yakından takip ediyoruz

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, fındık piyasasında hakim durumdaki yerleşik teşebbüsten aldıkları taahhütleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Herhangi bir şekilde rekabetçi yapıyı bozucu ve kabul edilen taahhütlerin ruhuna aykırı olabilecek her türlü uygulama hızla yaptırıma konu olacaktır" uyarısı yaptı.
Fındık piyasasına yönelik sürdürdükleri çalışmaları değerlendiren Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, hakim durumdaki firmaların davranışlarının kontrolünün dünyada rekabet hukukunun en önemli gündemi olduğunu kaydetti.
Özellikle tedarik zincirinde darboğaz yaratan, piyasa yapılarında telafisi güç dışlayıcı ve sömürücü ticari uygulamaların bu kapsamda olduğunu anlatan Küle, temel amaçlarının, şirketlerin hakim durumlarını kötüye kullanan davranışlarını ve ticari stratejileri sebebiyle rekabetçi yapıyı zedelemelerini önlemek olduğunu vurguladı.
Küle, şöyle devam etti:
"Yakından takip ediyoruz"
Rekabet Kurulu gündemindeki fındık alım piyasasında hakim duruma yönelik dosyayı anımsatan Küle, tarımın, üreticilerin pek çok açıdan risklerle karşı karşıya kaldığı, stratejik ve ekonominin belkemiği olan bir sektör olduğunu dile getirdi.
Fındık sektöründe hakim durumdaki yerleşik teşebbüsten çeşitli taahhütler aldıklarını mart ayında duyurduklarını anımsatan Küle, o dönemden itibaren söz konusu teşebbüsün alım politikasını, tüm stratejilerini, uygulamalarını ve ticari davranışlarını bir bütün olarak yakından takip ettiklerini belirtti.
"Sektörden başvurular aldık"
Küle, sektörden son bir aydır çeşitli başvurular aldıklarını ifade ederek, zamanlama olarak bu başvurulardaki hususların değerlendirilmesi ve endişelerin hızla giderilmesinin sağlıklı bir sektörel çıktıya kavuşulması için şart olduğunu belirtti.
Birol Küle, sözlerini şöyle tamamladı: