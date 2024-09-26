Rekabet Kurumu fındık üreticilerini uyardı: Yakından takip ediyoruz

"Aksi takdirde, devreye aldığımız taahhütlerin işlemediği ve daha yapısal, daha makro müdahalelere ihtiyaç duyulabileceği bir realite ile karşı karşıya kalabiliriz. Taahhüt mekanizmasının işletildiği piyasalarda yerleşik oyuncunun işbirliği ve yapıcı yaklaşımı önem arz ediyor. Herhangi bir şekilde rekabetçi yapıyı bozucu ve kabul edilen taahhütlerin ruhuna aykırı olabilecek her türlü uygulama hızla yaptırıma konu olacaktır. Yerleşik oyuncuya baskı yapacak rekabetçi unsurların halihazırda var olmadığı, devralmalarla konsolide olmuş ve binlerce üretici ailenin hayatının, geleceğinin dayandığı bir sektörde tüm araçlarımızı hızla devreye almamız tartışmasız bir kurumsal önceliktir"