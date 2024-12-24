Enerji Bakanlığı Suriye'ye heyet gönderiyor: Altyapı incelenip yol haritası çizilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlıktan bir heyetin elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunmak için Suriye'ye gideceğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının arından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakanlıktan bir heyetin enerji ve elektrik altyapısını incelemek amacıyla Suriye'ye gideceğini ve iş birliği ile yardım konularının görüşüleceğini aktaran Bayraktar, "Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik. Bunun sağlanması için formül üretilecek." ifadelerini kullandı.