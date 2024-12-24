Enerji Bakanlığı Suriye'ye heyet gönderiyor: Altyapı incelenip yol haritası çizilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir heyetin Suriye'ye gideceği açıklandı. Suriye'nin öncelikli sorununun elektrik olduğunu ifade eden Bayraktar, Lübnan ile ilgili de mesaj verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlıktan bir heyetin elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunmak için Suriye'ye gideceğini açıkladı.
Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının arından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakanlıktan bir heyetin enerji ve elektrik altyapısını incelemek amacıyla Suriye'ye gideceğini ve iş birliği ile yardım konularının görüşüleceğini aktaran Bayraktar, "Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik. Bunun sağlanması için formül üretilecek." ifadelerini kullandı.
"Lübnan'da da çalışma yapılabilir"
Bayraktar, geçtiğimiz hafta Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söylediğini hatırlatarak, "Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir." dedi.