İsrailliler saç ektirmek için Türkiye'ye akın ediyor

İstanbul'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden uçakların yolcuları arasında, Türkiye'de saç ektirme operasyonu geçiren çok sayıda İsrailli de bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2014 yılında Türkiye'yi ziyaret eden İsrailli turist sayısı 188 bin 608 iken, geçen yıl bu sayı yarım milyonu aşarak 507 bin 469'a ulaştı.

Her yıl 50 bin İsrailli geliyor

Son altı yılın rakamlarına bakıldığında ülkeye gelen İsrailli turist sayısının her yıl ortalama 50 binin üzerinde arttığı görülüyor. İsrailliler dünyanın herhangi bir yerine gitmek için de İstanbul'u aktarma noktası olarak kullanıyor. Sadece Türk Hava Yollarının Tel Aviv'den İstanbul'a günlük 9 seferi bulunuyor. THY ayrıca İsrail tarihinde ilk kez yurt dışına bir milyondan fazla yolcu taşıyan yabancı hava yolu şirketi oldu.

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Ana haber bültenlerinde reklamı yapılıyor

Türkiye'yi ziyaret eden İsraillilerin önemli bir kısmı da sağlık ve estetik turizmi, özellikle de saç ekimi için geliyor. YouTube reklamları dahil birçok yerde İbranice Türkiye'de saç ekimi ile ilgili tanıtımlar yayınlanıyor.

İsrail'in Kanal 2 televizyonu da geçen yıllarda konuyla ilgili geniş bir habere yer verdi. Muhabirlerinden birini saç ektirmek isteyen İsrailliler ile Türkiye'ye gönderen kanal, hem İstanbul'u gezme imkanı bulan hem de saç ektiren turistlerin deneyimlerini görüntüleyerek ana haber bülteninde yayınladı.

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Firmalar tur düzenliyor

İsrail'de, saç ektirmek isteyenler için Türkiye'ye tur düzenleyen birçok firma bulunuyor. Bunlardan birinin sahibi olan 34 yaşındaki Aviad Bitton, her ay ortalama 100 İsrailliyi saç ekimi için İstanbul'a götürdüğünü bildirdi. İki yıldır bu işi yaptığını ve şimdiye kadar 2 binden fazla kişiyi saç ekimi için İstanbul'a götürdüğünü söyleyen Bitton, İsraillilerin Türkiye'yi seçme nedenlerinin başında memnuniyet ve kalitenin geldiğini belirtti.

Bu konuda dünyanın en iyisi Türkiye

Türkiye'nin bu konuda büyük bir tecrübeye sahip olduğu ve dünyadaki en iyi doktorların Türkiye'de bulunduğu kanaatini dile getiren Bitton, "Benim ve müşterilerimin Türkiye’yi seçmesinin nedeni (doktorların ve hastanelerin) son derece profesyonel olmaları" dedi.

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