Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti

Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarında 19 Kasım rakamları belli oldu. Yatırımcılar her gün gram altının fiyatını, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. Peki altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? İşte altın fiyatlarında son durum...