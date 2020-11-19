Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti
İSTANBUL

İstanbu Esenyurt'ta süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti

Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti

İstanbul Esenyurt'ta market zincirlerine dadanan silahlı soyguncular aynı mahallede bulanan üç farklı marketi silah göstererek tehdit edip soydu, kayıplara karıştı. Soğukkanlılıklarıyla pes dedirten soyguncular güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
İş yerlerine girip silah göstererek soyan hırsızlar kameralara yakalandı.
İş yerlerine girip silah göstererek soyan hırsızlar kameralara yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 3 farklı markette meydana geldi. Marketlerin kapanış saatlerine doğru gözlerine kestirdikleri iş yerlerine girip silah göstererek soyan hırsızlar kameralara yakalandı.

  • Bir hafta içinde 3 farklı market zincirine ait dükkanlara girip yaklaşık sekiz bin TL değerinde soygun yapan hırsızlar kayıplara karıştı. Aynı cadde üzerinde bulunan marketlere dadanan hırsızlar yüzünden çalışanlar büyük korku yaşıyor.

İHA
Esenyurt'ta market zincirlerine dadanan silahlı soyguncular aynı mahallede bulanan üç farklı marketi silah göstererek tehdit edip soydu, kayıplara karıştı.

Yüzü maskeli ve kafasında kapüşonlu kişi veya kişiler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yüzü görünmeyen şahsın, silah göstererek kasalardaki paraları alıp kaçtığı görülüyor.

Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Esenyurt’ta baz istasyonu muharebesi: Yumruklar havda uçuştu
GÜNDEM
Esenyurt’ta baz istasyonu muharebesi: Yumruklar havda uçuştu

Esenyurt'ta korsan güzellik yarışması: Miss Uganda
GÜNDEM
Esenyurt'ta korsan güzellik yarışması: Miss Uganda

Esenyurt'ta koca dehşet saçtı: Tartıştığı karısını başından bıçakladı
GÜNDEM
Esenyurt'ta koca dehşet saçtı: Tartıştığı karısını başından bıçakladı

Esenyurt'ta korkunç cinayet: Hediye ettiği bisikleti geri istedi, kalbinden bıçaklandı
GÜNDEM
Esenyurt'ta korkunç cinayet: Hediye ettiği bisikleti geri istedi, kalbinden bıçaklandı

Esenyurt'ta intihar süsü verilen ölüm cinayet çıktı
GÜNDEM
Esenyurt'ta intihar süsü verilen ölüm cinayet çıktı
Abone Ol Google News
Hanedanın sonu geliyordu

Hanedanın
sonu geliyordu

I. Ahmed ve Şehzade Mustafa aynı anda kızamığa yakalanınca...
Kafkasyada yeni güç Türkiye

Kafkasya'da yeni güç Türkiye

​Batı Bloku masadan kalktı, Türkiye belirleyici oldu.
Dövizdeki düşüş ikinci el araç satışlarını durma noktasına getirdi

​Ermenistan'a 50 milyar dolarlık şok fatura.

'İzlerken <br>mesaj attım'

'İzlerken
mesaj attım'

​Tümer Metin maçta aranan ismi açıkladı.
Herkese<br>yetecek kadar var

Herkese
yetecek kadar var

​Korona yasakları sonrası vatandaşa stok uyarısı.
Allah'tan kimse<br>yoktu, mutluyuz

Allah'tan kimse
yoktu, mutluyuz

​Bahçelievler'de iş yerinde önce yangın sonra patlama.
Korona<br>partisine baskın

Korona
partisine baskın

İki kişi kaçarken merdiven düşerek yaralandı.
Büyüklere<br>kapıdan ziyaret

Büyüklere
kapıdan ziyaret

​Önlemlere vatandaşlar da bireysel olarak katkı sunmalı.
Sansürü itiraf etti

Sansürü itiraf etti

"Konuyla ilgili attığımız adım yanlıştı."
Üç il için kar uyarısı!

Üç il için kar uyarısı!

​Meteoroloji hava durumu tahminlerini paylaştı.
18 saatlik kayıt var

18 saatlik kayıt var

​İYİ Parti'den istifa eden Taşkaya'dan flaş açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.