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İSTANBUL

İstanbu Pendik'te maske takmayan vatandaştan polise tepki: Senin ismini öğreneceğim ben

Maske takmayan vatandaştan polise tepki: Senin ismini öğreneceğim ben

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında maske denetimi yapıldı. Yapılan denetimde polis ekipleri maske takmayan üç vatandaşa toplam 2 bin 700 TL ceza kesti. Ceza yazılan bir vatandaş ve polis arasında tartışma çıktı. Ceza yazılan bir vatandaşın “Senin ismini öğreneceğim ben” sözü tartışmaya sebep oldu.

Haber Merkezi İHA
Maske takmayan vatandaş polise tepki gösterdi.
Maske takmayan vatandaş polise tepki gösterdi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Denetimlerde maske takmayan üç vatandaşa toplamda 2 bin 700 TL para cezası kesildi.

  • Ceza yazılan bir vatandaşın “Senin ismini öğreneceğim ben” sözü tartışmaya sebep oldu. Cezai işlem uygulanan vatandaş, ceza kağıdını yırtarak bölgeden ayrıldı.

Cezai işlemi kabul etmeyen başka bir vatandaş ise, polisin eline sert temasta bulundu. Sakinliğini koruyan polis ekipleri, şahsa maske takmamaktan dolayı 900 TL para cezası kesti.

İHA
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında maske denetimi yapıldı.

Maskesini çantasında taşıyan başka bir vatandaş ise, “Telefonla konuşuyordum çantama koydum” diyerek kendini savundu.

Sigara içmek için maskesini çıkaran bir vatandaş, “Keşke ilk başlangıç sürecinde böyle devam etseler de öyle ceza yeseydik. Yani geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Burada sosyal mesafe diye bir şey yok. Devlet görevlileri görevini yaptılar. Biz cezamızı öderiz hiç sorun değil. Ceza yemişiz, sigara içmişiz. Şuradaki bütün insanlara bakın, keşke bu kadar duyarlı olsalar. Herkese ceza kesiyorlar, hiçbir şey demiyorum" diyerek uygulamanın yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bilim insanlarından sıra dışı iddia: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir
KORONAVİRÜS
Bilim insanlarından sıra dışı iddia: Maskeler kaba bir aşı etkisi yapabilir

Bursa'da ilginç diyalog: Maske cezası aldı, maskesini çıkartıp yoluna devam etti
FOTOĞRAF 6
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde maske denetimlerini sürdürüyor.
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Denetimler sırasında maske kullanmadığı tespit edilen Abdurrahman K. ile ekipler arasında ilginç diyalog yaşandı.
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Maske kullandığını ve evinden az önce çıktığını söyleyen Abdurrahman K. polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
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Kimliğinin yanında olmadığını söyleyen adam, karakola götürüleceğini öğrenince, cebinden kimliğini çıkardı. Polis ekipleri, Abdurrahman K.'ye 900 TL cezai işlem uyguladı.
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Yaşlı adam polislere, Yarın Kaymakama gideceğim, beni ceza ile mi korkutacaksınız diye tepki gösterdi. Cezanın ardından takmıyorum diye bağıran Abdurahman K. maskesini çıkararak yoluna devam etti.
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Bursa'da ilginç diyalog: Maske cezası aldı, maskesini çıkartıp yoluna devam etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske takmadığı için kendisine ceza yazmak isteyen polislere 'kimliğimi evde unuttum' diyen Abdurrahman K.(70), karakola götürüleceğini öğrenince, cebinden kimliğini çıkardı. Ekiplerinin 900 TL ceza kestiği yaşlı adamın polislerin yanından ayrılırken maskesini çıkartması dikkat çekti.

Maske takmadığı için ceza kesildi: Polislere hakaretten soruşturma başlatıldı
FOTOĞRAF 7
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Maske denetimi yapan 3 polis, caddede yürüyen Ş.A.'nın maske takmadığını gördü.
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Polisler ceza yazmak için Ş.A.'yı durdurdu. Ancak bu sırada Ş.A. kaçmaya çalıştı, iddiaya göre polislere de hakaret etti.
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O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Çevredekiler de polise hakaret ettiği öne sürülen Ş.A.'ya tepki gösterdi.
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Polis memurları, 900 lira para cezası kestikleri Ş.A. hakkında, kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.
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Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Maske takmadığı için ceza kesildi: Polislere hakaretten soruşturma başlatıldı
Bursa'da Ş.A. (34) adlı kadının, maske takmadığı için kendisine ceza yazmak isteyen 3 polise hakaret etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polisler, 900 lira para cezası kestikleri Ş.A.'dan şikayetçi oldu.


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