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Gündem İstanbul 2 Nolu Baro İnisiyatif grubunun başkan adayı Cavit Tatlı
İSTANBUL

İstanbul 2 Nolu Baro 'İnisiyatif' grubunun başkan adayı Cavit Tatlı

"Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulmasını düzenleyen hükmü kapsamında kurulan İstanbul 2 No'lu Baro, avukat Cavit Tatlı'yı başkan adayı ilan etti. Tatlı'nın adaylığını açıkladığı programda, akşam ezanı okunması üzerine toplantıya ara verilmesi ve ezanın ardından devam edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi AA
Cavit Tatlı
Cavit Tatlı

İstanbul'da ikinci baronun kurulması için yeterli imzayı toplayarak ve Türkiye Barolar Birliği'ne bildirimde bulunarak tüzel kişilik kazanan İstanbul 2 No'lu Baro'da, başkan adayı tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

EMEK VERENLERE TEŞEKKÜRLE BAŞLADI

Haliç Kongre Merkezi'nin açık hava alanında koronavirüs tedbirleri alınarak yapılan ve çok sayıda hukukçunun katıldığı toplantıda, Tatlı, 2 No'lu Baro'nun kurulması için emek veren meslektaşlarına teşekkür etti.

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  • Pek çok kez terör örgütü propagandasına sahne olan başta İstanbul ve Ankara olmak üzere barolar, kamuoyunun tepkisini toplamıştı. İstanbul'un yeni barosunun başkanlığına adaylığını koyan Tatlı için düzenlenen programda, akşam ezanı okunması üzerine toplantıya ara verilmesi ve ezanın ardından devam edilmesi dikkatlerden kaçmadı.


STATÜKOCU YÖNETİMİ REDDEDİYORUZ

İstanbul 2 Nolu Baro içindeki 'İnisiyatif' adlı grup tarafından aday gösterilen Tatlı, "Yasanın çıkması üzerine, İstanbul 1. No'lu Baro'nun uzun yıllardır uyguladığı antidemokratik ve statükocu yönetim anlayışı nedeniyle yeni baroyu kurmak için Hukukun Üstünlüğü Platformu ve Türk Hukuk Enstitüsü olarak sorumluluk aldık. Yeni baromuzu meslektaşlarımızın katılımı ve desteğiyle tüm engellemelere rağmen çok kısa sürede kurduk" ifadelerini kullandı.

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HUDER'DEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Başkan adaylığının açıklanmasıyla Hukukçular Derneği Genel Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Tatlı, yeni baronun kuruluşu ve çalışmalarına odaklanacağını, gurur duyulacak çalışmaların temellerini atacaklarını anlattı.

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Tatlı'dan ilk açıklama

Tatlı, yeni baroda öncelikli hedeflerinin hem meslektaşlarına hem topluma hizmet olduğunu, 2 bin 62 avukatı aynı çatı altında topladıklarını belirterek, müracaatta bulunan 250 civarında daha avukat olduğunu, bu avukatların da 2 No'lu baroya kaydını hemen yapacaklarını, bunun yanında staj için müracaat eden meslektaşlarının da olduğunu belirtti.

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Tatlı, şunları kaydetti:

  • "5-6 Aralık'ta birinci seçim yapılacak, yeterli çoğunluk sağlanırsa seçim yapılacak, bitecek. Oluşmazsa aralık ayının ikinci haftası seçim yapılacak ve bitecek. Biz baroyu kurmaya başladığımız zaman 2 bin sayısı küçümseniyordu ama şu anda Türkiye'nin nüfus olarak en büyük 10. barosuyuz. 40 meslektaşımızın daha katılması halinde 9. olacağız. Burada sayıdan ziyade işlevin önemli olduğunu düşünüyorum. Meslektaşlarımızla bu ülkenin insanlarına hizmet etmek istiyoruz. Bunu da çok kısa süre içerisinde göstereceğimizi düşünüyoruz."

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