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İstanbul 2 No'lu Barosu Gazze için hukuki mücadele veriyor: Kampanya 60 bini aşkın imzaya ulaştı

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanlığı tarafından Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırıma karşı hukuki mücadele vermek ve soykırımı durdurmak için kampanya başlatılmıştı. Kampanya kapsamında kurulan "gazzeicinimza.org" isimli dijital platform üzerinden 60 bini aşkın imza toplandı. Hazırlanan dosyalar hem Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hem de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) teslim edilecek.

15:42 - 8/08/2024 Perşembe
DHA
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı, katil İsrail' karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine 8 klasörlük bir delille başvurduklarını söyledi.
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı, katil İsrail' karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine 8 klasörlük bir delille başvurduklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinin sonlandırılmasına ilişkin yapılan uluslararası çağrılar devam ediyor.

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı, işgale karşı barış mücadelesinin hukuksal boyuta taşınması amacıyla kurduğu dijital platformdan yürüttüğü kampanyada 60 binden fazla imza topladı.

'21 bini çocuk 40 bini aşkın kişi hayatını kaybetti'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı,
“İsrail'in Gazze'deki saldırıları bütün insani değerleri ayaklar altına aldı. 21 bini çocuk olmak üzere, 40 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Biz de bu işgal ve soykırıma karşı hukuki mücadelemizi bütün insanların imzasına açtık. Şu ana kadar 60 binden fazla toplandı. Kampanyamızı imzalayarak adalet çağrımızı destekleyen herkese teşekkür ederiz"
dedi.

'Herkesi imza kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz'

İstanbul 2 No'lu Barosu olarak uluslararası hukuk kurumlarını harekete geçirmek amacıyla 2023 yılında UCM ve BM'ye başvurduklarını söyleyen Şamlı,
“Soykırıma ilişkin 8 klasör delil ibraz ettik. Yeni hazırladığımız çocuk soykırımı ve kadın soykırımına ilişkin iki dosyayı daha kampanya tamamlandığında sunacağız. Daha önce hukukçuların imzasına açtığımız başvurumuza 12 farklı ülkeden 3 bin 61 hukukçu katıldı. Şimdi çocuk ve kadın soykırımı nedeniyle hazırladığımız yeni başvuruyu tüm dünyadaki insanların katılımına açtık. İmza kampanyamıza şu ana kadar 60 binden fazla kişi katıldı. Kampanyamızın daha geniş kitlelere ulaştırılmasını, insanlık vicdanının bu vahşi soykırıma dur demesi açısından önemli görüyoruz. İnsanlık dışı bu olayların son bulması için herkesi imza kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz"
ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: Barbar İsrail hak ettiği cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na sundu. Başvuru sonrası açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde attığımız bu somut adım, işgalci İsrail tarafından Gazze’de yapılan soykırımın ve katliamın karşısında olduğumuzu tüm dünyaya açıkça göstermektedir." dedi. Bakan Tunç ayrıca; 7 Ekim’den bu yana en temel insan haklarını yok sayarak 40 bin Filistinli kardeşimizin şehit edilmesine, 90 binin üzerinde Filistinlinin ise yaralanmasına neden olan barbar İsrailli yetkililerin uluslararası hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı alana kadar davanın takipçisi olacaklarını vurguladı.



#Gazze
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#İstanbul 2 No'lu Barosu
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