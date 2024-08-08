İstanbul 2 No'lu Barosu Gazze için hukuki mücadele veriyor: Kampanya 60 bini aşkın imzaya ulaştı

“Soykırıma ilişkin 8 klasör delil ibraz ettik. Yeni hazırladığımız çocuk soykırımı ve kadın soykırımına ilişkin iki dosyayı daha kampanya tamamlandığında sunacağız. Daha önce hukukçuların imzasına açtığımız başvurumuza 12 farklı ülkeden 3 bin 61 hukukçu katıldı. Şimdi çocuk ve kadın soykırımı nedeniyle hazırladığımız yeni başvuruyu tüm dünyadaki insanların katılımına açtık. İmza kampanyamıza şu ana kadar 60 binden fazla kişi katıldı. Kampanyamızın daha geniş kitlelere ulaştırılmasını, insanlık vicdanının bu vahşi soykırıma dur demesi açısından önemli görüyoruz. İnsanlık dışı bu olayların son bulması için herkesi imza kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz"