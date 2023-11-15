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İstanbul 2 Nolu Barosu Gazze için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidiyor

İstanbul 2 Nolu Barosu, terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarına karşı harekete geçti. "Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gidiyoruz" diyen İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, "Bütün hukukçuları Gazzeli çocukların hayat hakkı için imzaya davet ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:28 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul 2 Nolu Barosu Gazze'deki İsrail katliamı için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verecek.

İstanbul 2 Nolu Barosu Gazze'deki İsrail katliamı için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verecek.

İşgalci İsrail, Gazze'de kadın ve çocuk demeden on binlerce sivili katletti. İşgal saldırılarını sürdüren terör devleti, Gazze Şeridi’nde 4 bin 650’sini çocuk ve 3 bin 145’i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü. İşgalciler, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İstanbul 2 Nolu Barosu, terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarına karşı harekete geçti.

Türk hukukçular Gazze için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidiyor

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, "Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gidiyoruz. Bütün hukukçuları Gazzeli çocukların hayat hakkı için imzaya davet ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Şamlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi soykırımcılar değil hukuk yazsın.
Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gidiyoruz.
İmzalı dilekçeleri Baro temsilciliklerine veya info@istanbul2nolubarosu.org.tr adresine ulaştırabilirsiniz."






#İstanbul 2 Nolu Barosu
#Yasin Şamlı
#Gazze
#İsrail
36 dakika önce
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