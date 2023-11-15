İstanbul 2 Nolu Barosu Gazze için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidiyor

İşgalci İsrail, Gazze'de kadın ve çocuk demeden on binlerce sivili katletti. İşgal saldırılarını sürdüren terör devleti, Gazze Şeridi’nde 4 bin 650’sini çocuk ve 3 bin 145’i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü. İşgalciler, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.