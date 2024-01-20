|
Gündem

İstanbul adayı Murat Kurum: Fatih'in emanetini yeniden şaha kaldıracağız

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı”nda konuştu. Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul'u yeniden şaha kaldırmak için azimle çalışacağız" dedi.

14:24 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:05 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı”nda konuştu.


Kurum, AK Parti'nin hikayesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destansı belediye başkanlığıyla 1994 yılında İstanbul'da başladığını söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce İstanbul'da, ardından Türkiye'de tarih yazdığını belirten Kurum, "İşte böylesine büyük bir iddia taşıyan İstanbul'un adayı olmak bizim için eşsiz bir gurur vesilesidir." ifadesini kullandı.


Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destekleri için teşekkür ederek, ilçe belediye başkanı adaylarına başarılar diledi.


Kürsüdeki konuşması sırasında yanına kedi gelmesi üzerine gülümseyen Kurum, "Hangi programa gitsek kedi geliyor. Bilerek çıkardılar diyorlar. Biz çıkarmadık efendim." ifadelerini kullandı.


Kurum, 31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar gece gündüz azimle çalışacaklarını ifade ederek, "Hepimizin şehri olan İstanbul'umuz maalesef birçok güzelliğini kaybetmek, birçok zenginliğini yitirmek üzeredir. 12 gündür sahada gördüğümüz ve artarak devam eden heyecanı bu salonda da görüyoruz ve diyoruz ki son 5 yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir yeniden ayağa kalkıyor ve tarihi bir duruş sergiliyor." şeklinde konuştu.


"İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın bayrak şehri yapana kadar durmayacağız"

İstanbul'un sorunlarını bilen kadrolarla birlikte şehirdeki tüm karmaşayı sonlandıracaklarını vurgulayan Kurum, "81 şehrimizde, tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak İstanbul'da da tek bir riskli yapı kalmayana kadar, trafik çilesini ortadan kaldırıncaya kadar, sokaklar huzur ve güvenle dolana kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.


Kurum, ayrıştırıcı değil birleştirici olacaklarının altını çizerek, "Tüm İstanbulluların dostu, kardeşi, yol arkadaşı olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu gerçek belediyeciliği, AK Parti belediyeciliğini yeniden İstanbul'a kazandıracağız." diye konuştu.


Bu güzel şehri Fatih'in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacaklarını aktaran Kurum, "İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın bayrak şehri, öncü şehri, lider şehri yapana kadar tek bir an bile durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



#Murat Kurum
#AK Parti
#İstanbul
#Aday Tanıtım Toplantısı
#Recep Tayyip Erdoğan
19 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gram altın için zirve tahmini! Alım fırsatı denmişti ama... İşte 21 Ocak 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları alış-satış rakamları