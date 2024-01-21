İstanbul adayı Murat Kurum'dan engelli gence ziyaret

ürkiye'de yerel seçim heyecanı devam ediyor.
69 gün sonra sandığa gidecek olan İstanbul halkı doğru isim için gün sayıyor.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Bu kapsamda ziyaretlerde bulunan Kurum, Bahçelievler'de yaşayan 11 yaşındaki engelli Furkan Tan'ı ziyaret etti.
Kentsel dönüşüm mesajı verdi
Tan'a imzalı Beşiktaş forması, tablet ve oyuncak dozer hediye eden Murat Kurum, "Bu dozerle İstanbul’daki kardeşlerimizin işlerini yapacaksın. Kazacağız ki insanlar düzgün, sağlam evlerde otursun." diyerek yapacağı çalışmaların mesajını verdi.
'Adamsın'
Küçük Furkan'ın mutluluğu gözlerinden okundu.
Kurum ve ziyaret ettiği Furkan selamlaşarak koyu bir sohbete daldı.
Selamlaşma esnasında kuruma 'adamsın' demesi kahkahalara neden oldu.