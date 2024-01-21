İstanbul adayı Murat Kurum'dan engelli gence ziyaret

69 gün sonra sandığa gidecek olan İstanbul halkı doğru isim için gün sayıyor.

Bu kapsamda ziyaretlerde bulunan Kurum, Bahçelievler'de yaşayan 11 yaşındaki engelli Furkan Tan'ı ziyaret etti.

Tan'a imzalı Beşiktaş forması, tablet ve oyuncak dozer hediye eden Murat Kurum, "Bu dozerle İstanbul’daki kardeşlerimizin işlerini yapacaksın. Kazacağız ki insanlar düzgün, sağlam evlerde otursun." diyerek yapacağı çalışmaların mesajını verdi.