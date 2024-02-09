|
Gündem

İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısı: Gözaltına alınan 94 şüpheli adliyeye sevk edildi

Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

08:51 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 09:18 - 9/02/2024 Cuma
IHA
Terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bulunan polis kontrol noktasına 6 Şubat Salı günü terör örgütü DHKP/C'ye mensup Emrah Yayla ve Pınar Birkoç isimli iki hücre üyesi tarafından silahla saldırı düzenlenmiş, polislerin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.


Örgüt üyesi Birkoç ve Yayla'nın açtığı ateş ile 3'ü polis 4'ü sivil 7 kişi yaralanırken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgusu tamamlandı. 70'e yakın adrese yapılan baskında gözaltına alınan 94 şüpheli, sabah erken saatlerde yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.


Zanlılar, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.




#İstanbul Adliyesi
#Çağlayan
#Terör saldırısı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasa emeklilik şartları sıralandı! Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, taşerona kadro...