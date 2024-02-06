İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısına 34 gözaltı: Öldürülen teröristin Şafak Yayla ile akrabalık bağı yok

"O hain emellerine ulaşmak için kapıdan girebilselerdi, belki orada daha büyük bir terör eylemine girişmiş olabileceklerdi. Tüm bunlar önlenmiş oldu. Kahraman polislerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Burada çok dikkatli davranarak büyük bir terör eylemini önlemiş oldular, yaralanmaları pahasına bunu yaptılar. Kendilerine de 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Milletimize, yargı camiamıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." i