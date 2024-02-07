İstanbul Adliyesi'ndeki saldırıda ölen kadının komşusu: Mevlit yemeğine giderken çatışmanın ortasında kaldı

“Bildiğimiz kadarıyla zavallı kadıncağız oradaki çatışmanın ortasında kaldı. Bir akrabası vefat etmişti. Onun da mevlit yemeği vardı. Yemeğini yapmaya gitmişti. Adliyede bir işi yoktu. Muhtemelen metrobüsten indikten sonra tesadüfi şekilde ablamız çatışmanın ortasında kaldı. Muhteşem birisiydi. Mahallede çok sevilen ve sayılan birisiydi. 25 yıllık komşumuzdu. Bu zamana kadar daha kimsenin kalbini kırmadı. Güleç yüzlüydü. Çocukları bizim çocuklarımızla beraber büyüdü. İki tane çocuğu vardı. Onlar da yıkıldı şu anda. İyi bir anne, iyi bir komşu ve iyi bir ablamızdı. Allah rahmet eylesin”