İstanbul Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına hayatının şokunu yaşatmıştı: İstenen ceza belli oldu

Alibeyköy’de trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli Emre E., hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelinin 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Alibeyköy’de trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli Emre E., hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelinin 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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