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Gündem İstanbul Alibeyköyde trafikte tartıştığı kadına hayatının şokunu yaşatmıştı İstenen ceza belli oldu
İSTANBUL

İstanbul Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına hayatının şokunu yaşatmıştı: İstenen ceza belli oldu

İstanbul Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına hayatının şokunu yaşatmıştı: İstenen ceza belli oldu

İstanbul Alibeyköy’de trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli Emre E., hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelinin 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haber Merkezi İHA
Eyüsultan'da bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansımıştı.
Eyüsultan'da bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Alibeyköy’de trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli Emre E., hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelinin 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Alibeyköy'de trafik magandası tartıştığı kadın sürücünün araç kaputuna çıkarak camlarını kırdı
Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı.


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