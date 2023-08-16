İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek: Bakan Uraloğlu "Dünyada ne varsa Türkiye'ye getireceğiz" diyerek duyurdu

Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Metin Seçkin Öztürk, çok yüksek hızlı trenin Türkiye’ye ne zaman geleceği konusundaki sorusuna Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında süper hızlı trenle diye bir proje çalışmasına başladıklarını, trenin saatte 380 kilometre hızda ve iki durağı olacağını bildirdi. Uraloğlu, bu trenin yapılmasıyla İstanbul-Ankara arasının 80 dakikaya ineceğine işaret ederek, dünyada ne varsa Türkiye’ye getireceklerini ve vatandaşların kullanımına sunacaklarını ifade etti.

Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Bölümü öğrencisi Mert Atılgan, Türkiye’nin yarım ada ülkesi olarak yolcu taşıyan yolcu gemisi olmadığını bu konuda yapacakları bir çalışma olup olmadığını sorması üzerine Uraloğlu, bunun tamamen arz talep meselesi olduğunu dile getirdi. Bugün deniz yolculuğuna talebin olmadığını anlatan Uraloğlu, bu alanın turistik amaçlı kullanıldığını ve yük taşımacılığına döndüğünü belirtti. Uraloğlu, deniz yolunda yolcu taşımada, kısa mesafeli taşımalarda (İstanbul ve Mudanya taşımalar gibi) talebin olduğunu bildirerek, orda da öncesinde devletin şuanda da özel sektörün bu işi yaptığını söyledi. Uraloğlu, deniz yolcuğu için bir talep olursa üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı. Uraloğlu, soruların ardından kura ile belirledikleri 30 öğrenciyi Bakanlığın yaptığı çalışmaları yerinde görmeleri için 15’ini Çanakkale’ye, 15’ini ise İstanbul’a götüreceklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, sohbetin ardından genç meslek adayı stajyerlerle birlikte sohbet sonrası selfi çektirdi.