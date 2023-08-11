Bakan Uraloğlu: Kahramanmaraş'ın ulaşım altyapısına 39 milyar lira yatırım gerçekleştirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendirmek için Kahramanmaraş'a gelen Bakan Uraloğlu, "Depremin yıktığı şehirlerimizi altyapısı ve üstyapıyla daha görkemli, daha dayanıklı, daha ferah bir şekilde inşa ediyoruz" dedi.
11 ilde büyük yıkıma neden olan ve 14 milyon insanın doğrudan etkilendiği depremin ilk gününden itibaren bölgede olduklarını aktaran Uraloğlu, her geçen gün daha da güçlenerek çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini anlattı.
Gelinen süreçte bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazın kaldırılması için çalışırken diğer yandan altyapı ve yeniden inşa çalışmalarını da yürüttüklerini belirten Uraloğlu, bu sürede çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, başta Kahramanmaraş olmak üzere depremden etkilenen 11 ilde de büyük mesafeler katedildiğini vurguladı.
Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin teveccühüne layık olmak için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Sadece ülkemizin değil insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. Meydana gelen depremlerin ardından insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Ancak ilk günden beri devlet-millet el ele vererek AFAD koordinasyonunda büyük çalışmalar gerçekleştirdik. O dönemde hükümetimizin tek gündemi deprem oldu. Depremler sonrasında 2 milyon 500 bin afetzedemizi öncelikle çadırlara, sonrasında konteynerlere, yurtlara, misafirhane ve otellere yerleştirdik. 330 binden fazla ailemize de kira desteği verdik. Toplam 3 milyon afetzedemize geçici barınma hizmeti sağladık. Altyapısıyla, okul, sağlık ocağı, mescit, oyun parkları gibi sosyal donatılarıyla bugün 325 konteyner kentte 178 bin 350 konteyner kurulumunu gerçekleştirdik. Konteynerlerde 574 bin üzerinde kişiyi misafir etmekteyiz ve her bir ailenin mutfak giderleri dahil onları karşılamaktayız"
Uraloğlu, TOKİ eliyle depremzedelerin kalıcı konutlarını inşa ettiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:
O dönemde Karayolları Genel Müdürü olarak depremin ilk saatlerinde bölgeye geldiklerini hatırlatan Uraloğlu, insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştıklarını ancak her şeye göğüs gererek bir an dahi insanları yalnız bırakmadıklarını ifade etti.
Demir yollarında Mersin-Adana-Osmaniye-Narlı, Toprakkale-İskenderun, Köprüağzı-Kahramanmaraş, Malatya-Elazığ hatları gibi 1204 kilometre hatta hasar olduğunu ve süratle bakım onarım çalışmalarını başlattıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
Kahramanmaraş'taki yatırımlar
Bakan Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskisinden dahi iyi duruma getireceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Son 21 yılda Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısına tam 39 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2003'te 72 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu 364 kilometreye yükselttik. 65 BSK'li yolu vardı 279 kilometreye çıkardık. Birazdan da Pazarcık Çevre Yolu Şantiyemizdeki çalışmaları incelemeye geçeceğiz. Narlı-Pazarcık Devlet Yolu, Doğu Akdeniz'i Elazığ ve Malatya üzerinden Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'e ve İran'a bağlayan güzergahta yer alması bakımından da önem arz etmektedir. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki yolumuz, mevcut haliyle 41,4 kilometresi sathi kaplamalı bölünmüş yol, 3,5 kilometresi ise sathi kaplamalı tek yol olarak halen hizmet vermektedir. Yolumuzu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getiriyoruz. Pazarcık şehir geçişinde 2 kilometrelik kesim ile Ulubahçe mevkiindeki 2,5 kilometrelik kesim olmak üzere toplam 4,5 kilometresini tamamladık. Üstyapı imalatlarına devam ediyoruz. Proje kapsamında ayrıca, 10,5 kilometre uzunluğundaki Pazarcık Çevre Yolu da yer alıyor. Böylece projenin toplam uzunluğu yaklaşık 55,5 kilometreye ulaşmaktadır. Çevre yolu ile Pazarcık şehir merkezinden geçen şehirler arası trafiğin kentin dışına alınması sağlanarak, trafikte yaşanan yoğunluğun ve kazaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca yolun devlet yoluna bağlantı noktalarında inşa edilecek 81 metrelik 2 adet farklı seviyeli kavşak ile trafiğin devlet yoluna güvenli katılımını da sağlayacaktır."
Toplantı basına kapalı devam ediyor.