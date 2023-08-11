Bakan Uraloğlu: Kahramanmaraş'ın ulaşım altyapısına 39 milyar lira yatırım gerçekleştirdik

"Depremin yıktığı şehirlerimizi altyapısı ve üstyapıyla daha görkemli, daha dayanıklı, daha ferah bir şekilde inşa ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da depremin ilk anından itibaren çok önemli çalışmalar yaptık. Sekteye uğrayan ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için her an sahadaydık. Ayrıca Bakanlığımızın tüm birimleriyle depremin ilk gününden itibaren bölgeden tahliye yapılması ve yollanan yardımların bölgeye intikal ettirilmesi gibi birçok kritik çalışmayı yürüttük. Bir yandan bölgeye yerli yabancı arama kurtarma ekipleri ve hayati yardım malzemelerini naklederken araçların dönüşlerinde de bölgeden ayrılmak isteyen afetzedelerimize yardım ettik. Hava, kara, deniz ve demir yoluyla 1 milyonun üzerinde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik. Afet bölgesindeki 9 havalimanına 11 bin 630 iç hat ve 1620 dış hat olmak üzere toplam 13 bin 250 uçuş ile 15 bin 582 ton yardım malzemesi ve binlerce personel taşıdık. 645 bin 518 depremzedemizi uçaklarla tahliye ettik. Demir yollarında da 404 yolcu treniyle 100 binin üzerinde depremzedemizi güvenli illere naklettik. 64 yük treni ve 965 vagon ile bölgeye yardım malzemesi naklettik. Ayrıca demir yollarımız deprem bölgesinde çalışan iş makinesi, ambulans gibi araçlara 60 bin ton üzerinde yakıt taşıdı. Yine Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz 27 milyon lira değerinde 4 bin 500 adet yakıt kartı dağıttı. Yine, 17 gemi ile 519 yardım, 403 iş makinesi ve 909 personeli bölgeye ulaştırdık. 1450 vatandaşımız deniz yolu ile tahliye edildi. Balıkçı teknelerimizle Samandağ'a 39 sefer yaparak yardım götürdük. 425 tane mobil baz istasyonu, yaklaşık 3 bin 500 jeneratör, 2 bin personel sevk ederek haberleşmenin sürekliliğini sağladık"