Bakan Uraloğlu: 170'inci yardım tren deprem bölgesine ulaştı

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli çifte felakette 50 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. 11 ilde büyük yıkıma neden olan çifte depremde birçok köy ağır hasar aldı. Çifte felaketin üzerinden 6 ay geçerken bölgeye yardımlar aralıksız devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yük trenleriyle ilgili önemli bilgiler verdi.

'Devletimiz milletimizin yanında oldu her zaman'

Bakan Uraloğlu, “Devletimiz her zaman milletimizin yanında olmuştur, olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 3 bin 154 vagon afet bölgesine her türlü ihtiyacı karşılayacak malzeme taşındı. Hani hüzünlü bir türkü vardır, “kara tren gecikir, belki hiç gelmez” diye. Aksine bizim trenlerimiz hiç durmadan gece gündüz bölgeye yardım malzemeleri taşıyor. Son olarak 170’inci yardım trenimiz, 12 Ağustos’ta yola çıkmıştı şu anda bölgeye ulaştı” dedi.

'Şu ana kadar 169 yardım treni gönderildi'