Bakan Uraloğlu: 170'inci yardım tren deprem bölgesine ulaştı

170'inci yardım tren deprem bölgesine ulaştı.
Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli çifte felakette 50 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. 11 ilde büyük yıkıma neden olan çifte depremde birçok köy ağır hasar aldı. Çifte felaketin üzerinden 6 ay geçerken bölgeye yardımlar aralıksız devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yük trenleriyle ilgili önemli bilgiler verdi.
'Devletimiz milletimizin yanında oldu her zaman'
Bakan Uraloğlu, “Devletimiz her zaman milletimizin yanında olmuştur, olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 3 bin 154 vagon afet bölgesine her türlü ihtiyacı karşılayacak malzeme taşındı. Hani hüzünlü bir türkü vardır, “kara tren gecikir, belki hiç gelmez” diye. Aksine bizim trenlerimiz hiç durmadan gece gündüz bölgeye yardım malzemeleri taşıyor. Son olarak 170’inci yardım trenimiz, 12 Ağustos’ta yola çıkmıştı şu anda bölgeye ulaştı” dedi.
'Şu ana kadar 169 yardım treni gönderildi'
Bakan Uraloğlu, depremin yarattığı afet sonrasında kurtarma çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülmesi ve yardımların eksiksiz ulaşmasında, demiryollarının ilk günden itibaren aktif olarak yer aldığını kaydederken şu ifadeleri kullandı; ''Öncelikli olarak, iş makineleri, giyim, gıda, barınma malzemeleri ve yakıtın acil olarak bölgeye ulaştırılmasında trenler büyük önem taşımıştır. Şu ana kadar 169 yardım terini bölgeye gönderildi. 17 vagon iş makinesi, 498 vagon insani yardım malzemesi, 2 bin 280 vagon ile 4 bin 597 adet yaşam konteyneri, 266 vagon ile 320 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 4 vagon 26 adet seyyar wc, 5 adet ısıtma jeneratörü, 24 adet barınma amaçlı vagon, 30 adet servis vagonu, toplamda 3 bin 154 vagonun afet bölgesine ulaştırıldı”