Bakan Uraloğlu Balıkesir'de duyurdu: 25-30 dakikalık seyahat süresi 5 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Balıkesir Kuzey-Batı Çevre Yolu’ndaki çalışmaları inceleyen Bakan Uraloğlu, yapılan çalışmanın Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürüten önemli bir proje olduğunu söyledi.
Balıkesir yatırımları
Bakan Uraloğlu daha sonra Zağnos Paşa Camii ve meydanında esnaf ve vatandaşlar ile buluştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Balbucks işletmesini ziyaret etti.
Bakan Uraloğlu’na, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey, İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer ilgililer eşlik etti.