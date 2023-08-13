Bakan Uraloğlu Balıkesir'de duyurdu: 25-30 dakikalık seyahat süresi 5 dakikaya düşecek

"Öncelikle 25-30 dakikalık olan seyahat süresini 5-6 dakikalara düşürürken esasında transit trafiği rahatlatmış olacağız. Aynı zamanda şehir içerisinde yavaşlayan, tıkanma seviyesine gelen yerel trafiği rahatlatmış olacağız. Bizim eskiden yapmış olduğumuz mevcut çevre yoluyla beraber tam bir kuşaklama haline, çevre yolunu getirmiş olacağız. Bütün yönlerden esasında Balıkesir’in çevresini sarmış olacağız. Dolayısıyla hem trafiği rahatlatacağız hem de şehircilik anlayışında Balıkesir’in daha düzenli daha tertipli daha imarının uygun bir şekilde gelişmesine katkı sağlamış olacağız"