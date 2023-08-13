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Bakan Uraloğlu Balıkesir'de duyurdu: 25-30 dakikalık seyahat süresi 5 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir AK Parti 'Şehir Buluşmaları' kapsamında yaptığı konuşmada vatandaşlara bir yatırım müjdesi verdi. Uraloğlu, Balıkesir Kuzey Batı Çevre yoluna ilişkin "Öncelikle 25-30 dakikalık olan seyahat süresini 5-6 dakikalara düşürürken transit trafiği rahatlatmış olacağız" dedi.

11:10 . 13/08/2023 Pazar
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Balıkesir Kuzey-Batı Çevre Yolu’ndaki çalışmaları inceleyen Bakan Uraloğlu, yapılan çalışmanın Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürüten önemli bir proje olduğunu söyledi.


Yaklaşık 10 kilometrelik projenin 3’ü gidiş, 3’ü geliş olmak üzere 6 şeritten oluşacağını anlatan Uraloğlu,
"Öncelikle 25-30 dakikalık olan seyahat süresini 5-6 dakikalara düşürürken esasında transit trafiği rahatlatmış olacağız. Aynı zamanda şehir içerisinde yavaşlayan, tıkanma seviyesine gelen yerel trafiği rahatlatmış olacağız. Bizim eskiden yapmış olduğumuz mevcut çevre yoluyla beraber tam bir kuşaklama haline, çevre yolunu getirmiş olacağız. Bütün yönlerden esasında Balıkesir’in çevresini sarmış olacağız. Dolayısıyla hem trafiği rahatlatacağız hem de şehircilik anlayışında Balıkesir’in daha düzenli daha tertipli daha imarının uygun bir şekilde gelişmesine katkı sağlamış olacağız"
dedi.

Balıkesir yatırımları

Bakan Uraloğlu,
"Balıkesir’le ilgili hızlı tren hattımızın geliştirilmesi ve buranın da yapılması yine gündemimizde. Onun da istişarelerini yaptık. Güzel, verimli bir gün geçirmiş olduk. Bu çevre yolumuzun önemli bir bölümünü mahalli seçimlerden önce inşallah trafiğe açmış olacağız. Şimdiden Balıkesir’imize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun"
diye konuştu.

Bakan Uraloğlu daha sonra Zağnos Paşa Camii ve meydanında esnaf ve vatandaşlar ile buluştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Balbucks işletmesini ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu’na, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey, İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer ilgililer eşlik etti.



#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Balıkesir
#trafik
#hızlı tren
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