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Ekonomi

İbrahim Yumaklı orman köylülerine yakacak müjdesi verdi

Orman köylülerinin 5 Ekim'den itibaren yakacak odun için ödemiş oldukları paranın sadece üçte birini ödeyeceği açıklandı. Ayrıca orman çalışanlarının sigortalarının ödenmesi için yüzde 5 oranında katkı sağlanacak.

10:37 . 13/08/2023 Pazar
DHA
Arşiv

Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'nin kapanış programında bir konuşma yaptı. Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, festivalin çıktılarını değerlendirdi ve Kastamonu'dan tüm Türkiye'ye müjde vermek istediğini bildirerek, şunları söyledi: "Orman köylülerimiz 5 Ekim'den itibaren yakacak odun için ödemiş oldukları paranın sadece üçte birini ödeyecek. Yani daha önce üç lira ödüyorsanız 5 Ekim'den itibaren sadece 1 lira ödeyeceksiniz. Bu birincisi.

"Ev yapımı için, samanlık yapımı için kullanacak ağaç tahsisatı da daha ucuza gelecek"

İkincisi ev yapımı için, samanlık yapımı için, ahır yapımı için artık ne niçin kullanacaksanız burada da ağaç tahsisatını gene aynı şekilde üçte bir daha ucuza alacaksınız.

"Orman çalışanların sigortası Çin yüzde 5 katkı"

Ayrıca ormanda çalışan köylülerimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yapmış oldukları işlerden alacakları paranın 100 bin lira olduğunu düşünelim. Eğer kendi kişisel sigortasını ödüyorsa 5 bin lira Orman Genel Müdürlüğü verecek. 105 bin lira ödeyecek ki sen git sigortanı öde diye. 200 bin liraysa 10 bin lira verecek. Yani her 100 liraya 5 lira da Orman Genel Müdürlüğü sigortasını yaptırması için o kardeşlerimize vermiş olacak.

"Elektrik tesisatlarının gözden geçirilmesi uyarısı"

Uzla köyünde 9 Ağustos'ta çıkan, 7 evin kullanılamaz hale geldiği yangına da değinen Yumaklı, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Can kaybının yaşanmamasının en önemli teselli olduğunu anlatan Yumaklı, özellikle elektrik tesisatlarının gözden geçirilmesine değindi.

#İbrahim Yumaklı
#Kastamonu
#Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi
43 dakika önce
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