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Ekonomi

Antalya'ya akın ettiler: Hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'da hareketlilik devam ediyor. Kenti, 1 Ocak- 10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 9 milyon 56 bin 921 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, turist sayısında yüzde 21 artış yaşandı.

12:57 . 11/08/2023 Cuma
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Antalya'da 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 21 artış kaydedildi.

Antalya'da 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 21 artış kaydedildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Antalya'ya 1 Ocak- 10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 56 bin 921 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 21 artış kaydedildi. Ağustos ayının ilk 10 günü baz alındığında ise 2022 yılına göre yüzde 11 artışla ziyaretçi sayısı 872 bin 833 oldu. Antalya'da, turizmde 'rekorlar yılı' olarak bilinen 2019'un 1 Ocak-10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 9 milyon 27 bin 348 turist gelmişti. Bu sayı, 2023 yılının aynı döneminde geride bırakıldı.


2022’nin aynı dönemine göre yüzde 21 artış kaydedildi

2023 yılı turizmine başarılı bir giriş yapan Antalya’da veriler yüzleri güldürmeye devam ediyor. Turizm verilerindeki artışın devam ettiği kentte 1 Ocak–10 Ağustos tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 21 artış kaydederek 9 milyon 56 bin 921 oldu.


2019 yılını geride bıraktı

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre turizmin Antalya’ya 2023 yılının 1 Ocak–10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 56 bin 921 olarak gerçekleşti. Bu sayı ile Antalya, turizmde rekorlar yılı diye tabir edilen 2019’u geride bıraktı.



#turizm
#Antalya
#turist
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