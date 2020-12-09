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ANKARA

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Meteorolojiden güzel haber: Yarından itibaren yurt genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olacak

Türkiye, yarından itibaren ılık ve yağışlı hava sistemlerinin etkisi altına girecek. Gelecek hafta ortasına kadar batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların, özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ılık ve yağışlı hava sistemi, Orta Akdeniz üzerinden gelecek. Batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların gelecek hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor. Özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

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Mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek

Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Duyuruda, üç büyük kentte gelecek üç gün boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Buna göre, Ankara'da hava yarın parçalı ve az bulutlu olacak. Cuma ve cumartesi günlerinde çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. Kentte en yüksek sıcaklıkların 11 ile 13 dereceler arasında olacağı öngörülüyor.

İstanbul'da hava yarın parçalı ve çok bulutlu olacak. Cuma ve cumartesi günleri ise çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklıkların 15-16 derece olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de üç gün boyunca aralıklı ve yerelde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. En yüksek sıcaklıkların 17 ile 19 dereceler arasında olması bekleniyor.

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