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İSTANBUL

İstanbul Ataşehir'de oto yıkamaya bırakılan lüks cip güpe gündüz çalındı

Lüks cipi güpe gündüz oto yıkamadan çaldılar

İstanbul Ataşehir'de oto yıkamaya bırakılan lüks cip hırsızlar tarafından güpe gündüz çalındı. Şoför koltuğunda oturan hırsızsa yıkamada çalışan personeli oyaladı. O sırada anahtarı alan hırsız otomobile binip hızla kaçtı. Bu sırada bir oto yıkama çalışanı da ezilme tehlikesi yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Bu sırada bir oto yıkama çalışanı da ezilme tehlikesi yaşadı.
Bu sırada bir oto yıkama çalışanı da ezilme tehlikesi yaşadı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Batuhan Akpolat'ın saat 10.30 sıralarında yıkanması için bıraktığı cipi çalındı.

İddiaya göre çalıntı otomobille yıkamaya gelen hırsızlardan biri, otomobilden inerek dolapta bulunan cipin anahtarını aldı.

Şoför koltuğunda oturan hırsızsa yıkamada çalışan personeli oyaladı. O sırada anahtarı alan hırsız otomobile binip hızla kaçtı. Bu sırada bir oto yıkama çalışanı da ezilme tehlikesi yaşadı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"KEŞİF YAPMIŞLAR"

Olaydan bir gün önce yine yıkamacıya gelen hırsızların, keşif yapma anları da güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Lüks cipi yıkamaya götüren Batuhan Akpolat "10.30 sularında aracımı yıkamadaki çalışan elemana teslim ettim. Yaklaşık bir saat sonra alacağımı söylediler bana. Bir saat sonra yıkamadaki eleman benim yanıma gelerek;

Bu sırada bir oto yıkama çalışanı da ezilme tehlikesi yaşadı.

O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

'Aracınızı teslim ettim' dedi. Ben, teslim almadığımı söyledim. Buraya geldiğimde üç tane hırsız tarafından çalındığını öğrendim. Bir kişi elemanı burada oyalayarak konuşturuyor. Bir kişi anahtarı alıyor. Kamera kayıtlarında da gözüküyor zaten. Herhalde bir gün önceden buraya gelmişler. Kameralarda da gözüküyor. Burayı takibe almışlar" şeklinde konuştu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsız kiracıyı polis suçüstü yakaladı
FOTOĞRAF 11
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Olay, Bahçeli Mahallesi 3720 Sokakta bulunan 2 katlı binanın 2. katında yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, yurtdışında yaşayan ve 1 ay önce memleketi Aksaray’a izne gelen Mehmet B. (61), 2 katlı binasının hemen yanında bulunan müstakil evi Murat G. (36) isimli kişiye kiraya verdi.
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Binanın bekçiliğini de yapması için çok cüzi bir miktara müstakil evini kiraya veren ev sahibi Mehmet B. 1 hafta önce izninin dolması üzerine binayı kiracısına emanet ederek yurtdışına gitti.
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Gece yarısı oturduğu müstakil evin çatısına çıkan kiracı Murat G. çatıdan ev sahibinin kendisine emanet ettiği binanın ikinci katının balkonuna atladı. Balkon kapısını kırarak daireye giren Murat G. daireye girerek evin altını üstüne getirdi.
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Çatıdan atlarken mahalle sakinlerinden birinin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine çağrı merkezi olay yerine polis ekiplerini sevk etti.
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Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ilk olarak binanın çevresini abluka altına aldı. Hırsızın halen içeride olma ihtimaline karşı bir yandan binanın etrafını saran ekipler diğer yandan dairenin kapılarının kilitli olması nedeniyle çatıdan balkona atlayarak balkon kapısından eve girdi. Eve giren Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsız kiracıyı suçüstü evde yakaladı.
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Daire içerisinde Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kelepçelenerek etkisiz hale getirilen hırsız kiracı, ev sahibinin yurtdışında olması ve evin kapısının anahtarı olmaması nedeniyle 2. kattan indirilemeyince itfaiyeye haber verildi. Bir süre sonra olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle balkona yanaştı.
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Gözaltına alınan hırsız kiracı, polis memuru ve itfaiye eriyle birlikte merdivenin kafesine bindirilerek aşağıya indirildi. Merdiven kafesinden indirilen hırsız polis ekiplerince araca alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Ardından evin içinde inceleme yapmak için gelen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evin içine giremeyince bu kez olay yerine çilingirci çağırıldı. Çilingirci marifeti ile kapısı açılan daireye giren polis ekipleri geniş çaplı araştırma ve inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde hırsızın evin altını üstüne getirdiği görülürken, polis ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Hırsız kiracının girdiği balkon kapısının kısmen kırık olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hırsız kiracıyı polis suçüstü yakaladı
Aksaray'da, hırsız kiracı ev sahibinin kendisine emanet ettiği evi soyarken polisin baskınıyla evin içinde suçüstü yakalandı. Daire içerisinde Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kelepçelenerek etkisiz hale getirilen hırsız kiracı, ev sahibinin yurtdışında olması ve evin kapısının anahtarı olmaması nedeniyle 2. kattan indirilemeyince itfaiye merdiveni ile dışarı çıkarıldı.


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