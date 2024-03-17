İstanbul Ataşehir'de tamirhanede yangın paniği

İstanbul'daki yangın, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın giriş katında bulunan otomotiv servisinde kaynak yapıldığı esnada tinerden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tinerin patlama ihtimali üzerine polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.