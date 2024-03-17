İstanbul Ataşehir'de tamirhanede yangın paniği

İstanbul'daki yangın, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın giriş katında bulunan otomotiv servisinde kaynak yapıldığı esnada tinerden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.