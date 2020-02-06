İstanbul Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar

D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol Haramidere Mevkii Topkapı istikametinde yol üzerinde çatlaklar oluştu. Çatlakların metrobüs yoluna kadar ilerlediği görüldü.

OYNAT 01:00 E-5 üzerindeki korkutan çatlaklar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı D-100 Karayolu Avcılar yan yolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Korkutan çatlaklar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Yol havadan da görüntülendi. BiP'te paylaş

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Yanyolun hemen bitişiğindeki istinat duvarının da eğildiği görüldü. Olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

DHA Avcılar D-100 Karayolu ve D-100 yanyolda çatlaklar oluştu.

Daha sonra çatlakların bulunduğu alana gelen yol bakım onarım ekipleri yan yolun 2 şeridini dubalarla trafiğe kapattı.

DHA Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Trafik tek şeritten verilmeye başladın. Tedbir amaçlı kapatılan iki şeritte ve yolda ekiplerin incelemeleri devam ediyor.